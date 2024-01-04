الأمن التركي يواصل التحقيق مع 34 مشتبهاً بالتجسس للموساد الإسرائيلي

تواصل السلطات الأمنية التركية إجراءات التحقيق مع 34 مشتبهاً بهم، بعد توقيفهم بتهمة التجسس لصالح المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" ضد مواطنين أجانب يقيمون في تركيا لأسباب إنسانية.

وصباح الخميس، خضع المتشبهون لفحوصات طبية في المستشفى الحكومي بمنطقة "بيرم باشا" بإسطنبول، تحت الرقابة الأمنية.

وعقب إتمام الفحوصات اللازمة، أعادت قوات الأمن المشتبهين إلى قيادة الشرطة في إسطنبول، لاستكمال التحقيق معهم.

والأربعاء، بدأت السلطات الأمنية التركية بأخذ إفادات المشتبهين الـ 34، بعد توقيهم الثلاثاء في عملية أمنية شملت 8 ولايات تركية بإطار تحقيق يجريه مكتب التحقيق في قضايا الإرهاب والجرائم المنظمة التابع للنيابة العامة في إسطنبول.

وكشفت التحقيقات أن جهاز "الموساد" كان يهدف إلى القيام بأنشطة مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.