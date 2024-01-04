انطلاق سفينة تركية تحمل 2334 طناً من المساعدات إلى فلسطين

انطلقت سفينة تركية محملة بالمساعدات الإنسانية، مساء الأربعاء، من ميناء مرسين الدولي في جنوب تركيا إلى فلسطين.

وذكرت وكالة الأناضول، أن شاحنات تحمل 2334 طنًا من المواد الغذائية ومستلزمات المأوى والتنظيف، تم إعدادها بتنسيق من رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" ومحافظة مرسين وبدعم من 29 منظمة غير حكومية، وتحميلها على متن سفينة اسمها "بيستكار" في الميناء.

وقال مدير "آفاد" في ولاية مرسين، "جنك يلدز" إنه تم إرسال 12 طائرة و3 سفن تحمل مواد إغاثة إلى فلسطين منذ 13 أكتوبر 2023، بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

وأوضح يلدز :"سنرسل ألفين و334 طناً من المساعدات الإنسانية التي تتكون من الدقيق، والمعكرونة، والمياه، ومعجون الطماطم، والسكر، والخيام، والبطانيات، ومواد النظافة".

وأضاف :"فلسطين بلد شقيق، نحن دائما معهم، رحم الله شهداءنا، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا، نحن في تركيا نقف إلى جانب جميع الأبرياء".

ولفت يلدز إلى أن المساعدات ستستمر تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبموجب تعليمات وزير الداخلية، وبالتنسيق مع رئاسة آفاد ومحافظ مرسين.

وذكر أن السفينة التي انطلقت بعد اكمال استعداداتها تتوجه إلى ميناء العريش المصري، ومن ثم سيتم تسليم المساعدات إلى فلسطين.