نجاح اختبار إطلاق قنابل مدمجة من "مسيرة صونغار" التركية

نجحت الطائرة بدون طيار تركية الصنع "صونغار" (Songar) في اختبار إطلاق قذائف القنابل الصغيرة بعد دمجها بقاذف ذو 6 أسطوانات.

وأوضحت وكالة الأناضول، الأحد، أن شركتي "Asisguard" و"Repkon " المتخصصتين في الصناعات الدفاعية، نجحتا في دمج قاذفة أسطوانية بالمسيرة صونغار ومهدتا الطريق لاستخدام منتجاتهما لدى قوات الأمن.

ومع هذا التعاون والتكامل بين الشركتين التركيتين، تكتسب المسيرة التركية صونغار القدرة على إطلاق النار وضرب الأهداف بشكل أكثر فعالية.

وتعد صونغار، أول طائرة بدون طيار محلية الصنع تعمل بـ"نظام إطلاق النار التلقائي"، ويمكن استخدامها في جميع أنواع العمليات العسكرية والأمنية، على مدار الساعة.