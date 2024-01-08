تسجيل زلزال بقوة 4.4 درجات في ولاية ملاطية جنوب تركيا

سجل زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، ظهر اليوم الاثنين، في ولاية ملاطية جنوب شرق تركيا.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" فإن هزة أرضية وقعت عند الساعة 16:19 (GMT+3)، وكان مركزها قضاء بوتورغا.

وأوضح البيان أن قوة الزلزال بلغت 4.4 درجات على مقياس ريختر، ووقع على عمق 9.6 كيلو مترات.

بدوره، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن فرق "آفاد" والسلطات المعنية بدأت بأعمال مسح الأضرار الميدانية الناجمة عن الزلزال.

وأكد في تدوينة على منصة "إكس"، عدم تسجيل أية تطورات سلبية حتى الآن، متمنياً السلامة للمواطنين الذين شعروا بالزلزال.