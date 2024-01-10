نحو 640 ألف طلب لزراعة الأعضاء في تركيا عام 2023

كشفت بيانات وزارة الصحة التركية عن ارتفاعٍ كبير في طلبات زراعة الأعضاء في جميع أنحاء تركيا عام 2023، إذ وصل إجمالي الطلبات إلى 639.968 طلباً، وتصدرت ولاية إزمير القائمة بـ 86.645 طلباً.

وكانت إزمير التي شهدت سابقاً انخفاضاً في طلبات زراعة الأعضاء وسط جائحة كوفيد-19، قد واجهت زيادةً كبيرة عام 2023، حيث تقدم عام 2019 قبل تفشي الوباء، 13 ألف شخص بطلب زراعة الأعضاء.وانخفض هذا العدد بشكل كبير إلى 4.184 عام 2020 وبلغ 1.550 عام 2021، قبل أن تحدث زيادة لاحقة عام 2022، حيث وصل عدد المتقدمين إلى 3.137، تلتها زيادة كبيرة عام 2023، مع 6.500 طلب.

كما أن الاتجاه في عمليات زرع الأعضاء كان موازياً لهذه التقلبات، ففي حين أجرت إزمير 407 عمليات زرع الأعضاء عام 2019، فقد انخفضت الأرقام خلال سنوات الوباء، مع 198 عملية عام 2020 و230 عام 2021، وكانت هناك زيادة معتدلة إلى 225 عام 2022، وارتفاع ملحوظ إلى 265 عملية زرع أعضاء عام 2023 .

وأكد الدكتور حسين بوزديمير، رئيس الخدمات الصحية في مديرية الصحة في ولاية إزمير، على تاريخ إزمير الحافل بعمليات التبرع بالأعضاء وزراعة الأعضاء الناجحة، وبالرغم من تأثير الجائحة على هذه الإجراءات، إلا أن عدد المرضى الذين ينتظرون زراعة الأعضاء لم ينخفض بشكل كبير.

وأعرب بوزدمير عن تفاؤله قائلاً: "نحن نتجه نحو أرقام ما قبل الوباء، وهدفنا في عام 2024 هو زيادة أعداد المتبرعين في المستشفيات التي تم افتتاحها حديثاً في بوجا ومستشفى المدينة، ما يوفر الأمل لمرضى زرع الأعضاء، بالرغم من تضاؤل عمليات زرع القلب خلال الوباء، ونحن نجري الآن 6 عمليات جراحية من هذا النوع، ما يشير إلى مرحلة التعافي".

وشدد بوزديمير على ضرورة موافقة الأسرة على التبرع بالأعضاء، وعلى أهمية تعزيز الوعي العام، وأشار إلى حملات التوعية المختلفة، بما في ذلك نشر المعلومات في خطب الجمعة وتثقيف الطلاب والمعلمين في المدارس.

وأشار بوزديمير إلى الاحتياطات الصارمة المتخذة قبل عمليات زرع الأعضاء، بما في ذلك اختبارات تفاعل "البوليميراز" المتسلسل "PCR" وإجراءات مكافحة العدوى، مشدداً على ضرورة موافقة الخبراء والاستشارة قبل الشروع في عملية زراعة الأعضاء.

وسلط بوزديمير الضوء على أن جراحات زرع الأعضاء تشمل في الغالب متبرعين أحياء، وأكد على الجهود المبذولة لزيادة التبرعات من الأفراد المتوفين، ما يدل على الالتزام المستمر بتوسيع إمكانيات التبرع بالأعضاء.