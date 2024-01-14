تحييد إرهابي من "بي كي كي" يتجسس على تركيا في شمال العراق

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد إرهابي من تنظيم "بي كي كي" ينشط في أعمال تجسس على تركيا في عملية بمدينة السليمانية شمالي العراق.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية، الأحد، قولها إن الإرهابي "حسن سبوري" الملقب بـ"ريدور باز" انضم إلى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي العام الماضي من إيران.

وأضافت المصادر أن الإرهابي تلقى تدريبات في جمع المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع والمراقبة.

وأكدت أنه بعد رصده وهو يعمل على جمع معلومات استخباراتية واستطلاعية ومراقبة ضد تركيا، نفذت الاستخبارات التركية عملية حيدته فيها بمدينة السليمانية شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" (PKK) الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.