القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

تحييد إرهابي من "بي كي كي" يتجسس على تركيا في شمال العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 14.01.2024 14:49
الإرهابي حسن سبوري الملقب بـريدور باز انضم إلى تنظيم بي كي كي الإرهابي العام الماضي من إيران صورة: الأناضول الإرهابي "حسن سبوري" الملقب بـ"ريدور باز" انضم إلى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي العام الماضي من إيران (صورة: الأناضول)

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد إرهابي من تنظيم "بي كي كي" ينشط في أعمال تجسس على تركيا في عملية بمدينة السليمانية شمالي العراق.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية، الأحد، قولها إن الإرهابي "حسن سبوري" الملقب بـ"ريدور باز" انضم إلى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي العام الماضي من إيران.

وأضافت المصادر أن الإرهابي تلقى تدريبات في جمع المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع والمراقبة.

وأكدت أنه بعد رصده وهو يعمل على جمع معلومات استخباراتية واستطلاعية ومراقبة ضد تركيا، نفذت الاستخبارات التركية عملية حيدته فيها بمدينة السليمانية شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" (PKK) الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق كشفت بيانات وزارة الصحة التركية عن ارتفاعٍ كبير في طلبات زراعة الأعضاء...
مختارات