أول مهمة فضائية مأهولة لتركيا تستعد للانطلاق هذا الأسبوع

من المقرر أن ينطلق أول رائد فضاء تركي من ولاية فلوريدا الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية ISS هذا الأسبوع، في الساعة 10:11 من مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش.

وكان من المقرر أصلاً أن تتم مهمة Ax3 في 9 يناير/كانون الثاني، لكن سوء الأحوال الجوية أدى إلى إعادة جدولتها إلى 17 يناير/كانون الثاني.

وسيشارك رائد الفضاء التركي العقيد ألبير جزار آفجي في المهمة مع زملائه الإسبان والإيطاليين والسويديين.

ومن المتوقع أن يلتحم الطاقم بمحطة الفضاء الدولية الساعة 10:15 مساءً بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة.

خلال المهمة التي تستغرق أسبوعين، سيشارك جزار آفجي، في 13 تجربة علمية على محطة الفضاء الدولية.

وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر قال على موقع X: "ستكون هذه المهمة التاريخية مصدر إلهام عظيمٍ للأجيال القادمة، فضلاً عن كونها علامة فارقة هامة للغاية في دراسات علوم الفضاء في تركيا".

ومن خلال تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة للمساعي المبذولة في مجال الذكاء الاصطناعي، أكد كاجر على القيمة الهائلة التي يعلقونها على مثل هذه المبادرات.

وأوضح أن تركيزهم الأساسي يكمن في تسخير إمكانات البيانات الضخمة لتوليد القيمة، وبالتالي توسيع الدعم للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز المنتجات والخدمات المبتكرة في قطاعات متنوعة تشمل الزراعة والطاقة والرعاية الصحية والنقل.

واختارت تركيا جزار آفجي، طيار قيادة القوات الجوية التركية من طراز F-16، كأول مسافر محتمل إلى الفضاء في البلاد العام الماضي، خلال الحدث التكنولوجي الكبير تكنوفاست.

وسيتم إطلاق طاقم Ax-3 على صاروخ SpaceX Falcon 9 داخل مركبة Dragon الفضائية من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

وقد صممت وكالة الفضاء التركية TUA ومديرية البريد والبرق الوطنية PTT، طابعاً تذكارياً ومظروفاً خاصاً لأول مهمة فضائية مأهولة في تركيا، والتي سيرفع فيها جزار آفجي العلم التركي في الفضاء.

ويحمل الطابع رموزاً مختلفة، لكل منها معنى خاص للرحلة الهامة، بما في ذلك صورة ظلية لجزار آفجي مع العلم التركي على كتفه.

يذكر أن وكالة الفضاء التركية تأسست عام 2018، وأعلنت عن برنامجها الفضائي وعزمها إرسال مهمة مأهولة إلى الفضاء عام 2019.