تركيا وبوركينا فاسو توقعان مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي

أبرمت تركيا وبوركينا فاسو، الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، في مراسم أقيمت، بمقر هيئة التعليم العالي التركي بالعاصمة أنقرة.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب التركي رئيس "التعليم العالي" أرول أوزفار، فيما شارك عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في بوركينا فاسو، وزير خارجيتها كاراموكو جان ماري تراوري.

وفي كلمة خلال المراسم، قال "أوزفار" إن مذكرة التفاهم تنص على التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، بين عامي 2024 ـ 2027.

وأضاف أن المذكرة تعد بمثابة خطوة ملموسة لأخرى أبرمت بين تركيا وبوركينا فاسو عام 2020، للتعاون بمجال التعليم العالي بين تركيا وبوركينا فاسو.

وأكد أن هيئة التعليم العالي التركية تولي أهمية كبيرة للتعاون مع بلدان القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون القائم مع بعض الدول.