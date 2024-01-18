السلطات التركية توقف توقيف 36 مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الخميس، توقيف 36 مشتبهاً به في عمليات أمنية استهدفت تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين في 11 ولاية.

وأكد يرلي قايا، في بيان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار ملاحقة العناصر الإرهابية حفاظاً على وحدة البلاد وسلامتها واستقرارها.

وأوضح أن القوات الأمنية تواصل منذ ثلاثة أيام تنفيذ عملية ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمي "داعش" و"القاعدة" في ولايات أنطاليا، ودوزجة، وألازيغ، وإسطنبول، وقونية، ومرسين، وأوردو، وريزة، وصقاريا، وسيواس، وطرابزون.

وأضاف وزير الداخلية التركي أن القوات الأمنية ألقت القبض خلال العمليات على 36 مشتبها بهم.

وأشار إلى أن القوات الأمنية ضبطت أموالا بالليرة التركية والعملات الأجنبية، ومواد رقمية، ووثائق خلال العمليات، مشدداً على استمرار مكافحة التنظيمات الإرهابية حتى تحييد آخر عناصرها.