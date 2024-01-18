تركيا ترسل سفينة مساعدات جديدة إلى غزة عبر ميناء العريش

أبحرت ثالث سفينة مساعدات تركية موجهة إلى قطاع غزة، الخميس، من مرفأ مرسين (جنوب) باتجاه ميناء العريش المصري.

وتحمل السفينة على متنها 1510 أطنان من المساعدات، تشمل 6 سيارات إسعاف وأجهزة تنقية المياه، وطرود غذائية، ومنظفات ومياه شرب وخيام وبطانيات وحفاضات أطفال وأدوية ومستلزمات طبية.

والمساعدات مقدمة من منظمات تركية غير حكومية، حملتها السفينة "NINA M".

وأثناء توديع السفينة، قال نائب رئيس الهلال الأحمر التركي يوسف رمضان سايغلي، إن غزة تشهد مأساة إنسانية.

وأشار سايغلي، إلى أن الهلال الأحمر التركي بادر إلى مساعدة سكان غزة منذ اليوم الأول (للحرب) في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن "سفينة المساعدات الثالثة انطلقت من ميناء مرسين التركي، ومن المتوقع أن تصل ميناء العريش المصري بعد 30 ساعة".

وأعرب عن شكره العميق للشعب التركي على تبرعاتهم التي ساهمت في إبحار سفينة المساعدات الثالثة إلى غزة.

وسبق لتركيا أن أرسلت سفينتي مساعدات إنسانية موجهة إلى قطاع غزة، علاوة عن إيصال مساعدات لسكان القطاع عبر طائرات عسكرية، بالتعاون مع السلطات المصرية، وإحضار مرضى وجرحى فلسطينيين لعلاجهم في تركيا.