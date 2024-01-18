مع بدء العد التنازلي للمهمة الفضائية.. فريق "أكسيوم ميشن 3" يودعون أسرهم

ودع فريق مهمة "أكسيوم ميشن 3" (Ax-3) التي يشارك فيها رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، أسرهم قبل توجههم نحو الكبسولة التي ستقلهم إلى محطة الفضاء الدولية، مع بدء العد التنازلي للمهمة التي ستنطلق من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة "ناسا" في ولاية فلوريدا الأمريكية.

والمقرر انطلاق الكبسولة نحو الفضاء عند الساعة 00:49 من يوم الجمعة بتوقيت تركيا (ت.غ+3).

وفي لحظات الوداع، قال غزر أوجي لأسرته: "كيفكم؟" ليؤكدوا له أنهم بخير، ليرد قائلًا: "سأتصل بكم من فوق".

وبعد الوداع، أدار الفريق ظهورهم والتقطوا صورا تذكارية.

ولدى وصولهم سيركب الفريق في كبسولة "دراغون" التابعة لشركة "سبيس أكس" التي ستنقلهم إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ "سبيس أكس فالكون 9".

وفي وقت سابق الخميس، قالت "سبيس إكس" إن جميع أنظمة مهمة "أكسيوم ميشن 3" بحالة جيدة، وإن الظروف الجوية مناسبة لإطلاقها.

ويتكون طاقم المهمة من أربعة أعضاء هم غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.