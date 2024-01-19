ألبير غزر أوجي يصبح أول رائد فضاء تركي مع انطلاق مهمة أكسيوم

انطلقت مهمة أكسيوم-3 التي طال انتظارها مع أول رائد فضاء تركي وثلاثة من أفراد الطاقم الآخرين يوم الخميس في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، فيما قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه يمثل لحظة "تاريخية" للبلاد.

وجرت عملية الإطلاق في تمام الساعة 16:49 بتوقيت الولايات المتحدة (00:49 بتوقيت تركيا) من منصة الإطلاق رقم "39A" من مركز كنيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية، عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، لتبدأ رحلة رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي نحو الفضاء.

وانفصل الصاروخ عن الكبسولة التي تقل الفريق، بعد الوصول إلى ارتفاع محدد، حيث بدأ رحلته نحو الهبوط على الأرض.

وهبط الصاروخ بشكل ناجح في قاعدة "كاب كانافيرال"، شرقي مركز كينيدي للفضاء.

وعقب الانفصال، بدأ محرك ميرلين الفضائي، بتشغيل الكبسولة من أجل الوصول إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر أن تصل الكبسولة إلى محطة الفضاء الدولية، السبت، في حدود الساعة 05:15 بتوقيت الولايات المتحدة (13:15 بتوقيت تركيا).

وفي نفس الإطار، تابع نحو 1.3 مليون شخص البث المباشر الذي امتد لنحو ساعتين ونصف الساعة للرحلة.

وبهذه المهمة التي نفذها، حصل ألبير غزر أوجي، على لقي "أول رائد فضاء تركي".

ويتكون طاقم المهمة من أربعة أعضاء هم: التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.

ويبلغ طول صاروخ "سبيس إكس فالكون9" 70 مترًا، وقطره 3.7 أمتار، ووزنه نحو 550 طنًا، ولديه القدرة على حمل 22 ألف كيلوغرام من الحمولة في مدار أرضي منخفض، و8 آلاف و300 كيلوغرام في مدار النقل الثابت بالنسبة للأرض، و4 آلاف كيلوغرام في المريخ.

وكبسولة دراغون، التي تحمل الفريق، يبلغ طولها 8.1 مترًا وقادرة على حمل 7 أشخاص، أو حجمًا مساويًا من الحمولة في منطقتها المضغوطة مع تدفق الهواء داخلها.

وسيجري غزر أوجي، تجارب علمية مختلفة في محطة الفضاء الدولية على مدار 14 يومًا.

كما سيقوم الأعضاء الآخرون في المهمة بإجراء دراسات علمية في العديد من المجالات المختلفة التي تم تحديدها مسبقًا.

ومن المقرر أن يشارك فريق مهمة "أكسيوم ميشن 3" مشاعرهم من خلال اتصال مباشر مع "سبيس إكس"، عند وصولهم إلى محطة الفضاء الدولية.