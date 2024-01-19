انطلاق العطلة الفصلية لـ16 يوماً في جميع أنحاء تركيا بدون واجبات منزلية

يتلقى أكثر من 20 مليون طالب في التعليم الابتدائي والثانوي التابعين لوزارة التربية الوطنية جلاءاتهم المدرسية اليوم الجمعة، مفتتحين عطلة الفصل الدراسي الممتدة 16 يوماً، بعد أن دخلوا صفوفهم لأول مرة هذا العام في 11 سبتمبر/أيلول 2023.

وأوضحت الوزارة أن الواجبات المنزلية التي توجه الطلاب إلى مجالٍ واحد، مثل إجراء الاختبارات أو التلخيص، لن يتم تقديمها خلال العطلة الفصلية.

كما قامت الوزارة، التي ترغب في تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية والعلمية بدلاً من الواجبات المنزلية، بإعداد كتيبات إرشادية رقمية تفاعلية للطلاب لتشجيعهم على قضاء وقتٍ ممتعٍ مع أسرهم بما يتناسب مع أعمارهم.

وأجرت الوزارة سلسلة من التغييرات في عمليات التعليم هذا العام. حيث أعيد ترتيب شروط التغيب عن المدرسة الثانوية وأعيد تقديم الصف الدراسي وأصبح الانتقال إلى التعليم المفتوح أكثر صعوبة.

وفي هذا السياق، تم تسجيل الطلاب المتفوقين فقط في المدارس الثانوية المفتوحة.

وبالإضافة إلى ذلك، حُظر السماح للطلاب باجتياز فصل دراسي بمعدل تراكمي 50 في المدارس الثانوية. وتقرر أن يتم نقل من رسب في مقرر واحد كحد أقصى، مباشرة إلى الصف التالي، على أن تكون درجة نجاحه في نهاية العام 50.

وفُرض تشديد على التغيب عن المدارس الثانوية. وبمقابل كل يوم غياب غير مبرر، يقوم الطلاب بإجراء ساعة إضافية من أعمال المسؤولية الاجتماعية.

ونشرت الوزارة لائحةً شاملةً بشأن الامتحانات لأول مرة، وتضمنت النص على وجوب إجراء جميع الامتحانات بشكل كتابي. كما تم استخدام الأسئلة المفتوحة والأسئلة ذات الإجابات القصيرة في الامتحانات التحريرية التي أجراها المعلمون في المدارس.

وفي الفصل الأول من العام الدراسي، أجريت الامتحانات التحريرية المشتركة على مستوى الدولة. وتم عقد امتحان كتابي مشترك في جميع أنحاء البلاد للصف السادس مع دورات تشمل اللغة التركية والرياضيات في 26 ديسمبر/كانون الأول، ودورات اللغة التركية والرياضيات للصف التاسع في 27 ديسمبر/كانون الأول.

وفي نطاق اللائحة الجديدة، أُلغيت اعتباراً من هذا العام ساعات الامتحان التحريري في الصف الرابع الابتدائي، وتقرر منح الدرجات حسب ملف تطوير الطالب.

كما اتخذت الوزارة قرارات مهمة فيما يتعلق بدورات اللغة التركية والأجنبية. وأجريت امتحانات دورات اللغة التركية وآدابها واللغات الأجنبية بشكل كتابي وعملي لقياس مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة.

كذلك، أُجرايت اختبارات قصيرة المدى أيضاً لإعطاء تقييم فوري للطالب.

ومن خلال أعمال التعزيز والإصلاح التي نُفذت في منطقة الزلزال، تم تجهيز 48.000 فصل دراسي للتعليم وتخصيص 11.076 حاوية لسكن المعلمين في المنطقة.

وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الاثنين 5 فبراير/شباط وينتهي يوم الجمعة 14 يونيو/حزيران. وستكون إجازة الفصل الدراسي الثاني بين 8 و12 أبريل/نيسان متضمنة عطلة عيد الفطر السعيد.

وسيبدأ العام الدراسي 2024-2025 في 9 سبتمبر/أيلول.