أول رائد فضاء تركي يدخل إلى محطة الفضاء الدولية

دخل فريق "أكسيوم ميشن 3" الذي يضم رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، ظهر السبت، إلى محطة الفضاء الدولية عقب التحام كبسولة "دراغون" الناقلة لهم بالمحطة.

وبثت شركة "أكسيوم سبيس" مباشرة لحظات استقبال فريق "أكسيوم ميشن 3" من قبل رواد بعثة "Expedition 70" الذين بدأوا مهمتهم في محطة الفضاء الدولية يوم 27 سبتمبر/ أيلول 2023.

وتمت عملية دخول فريق "أكسيوم ميشن 3" إلى المحطة بنجاح.

وليلة الجمعة، أُطلقت مهمة "أكسيوم ميشن 3" التابعة لشركة "سبيس إكس"، إلى محطة الفضاء الدولية وتضم 4 رواد فضاء من تركيا والسويد وإيطاليا وإسبانيا.

وجرت عملية الإطلاق الساعة 16:49 بتوقيت الولايات المتحدة (00:49 بتوقيت تركيا) من منصة الإطلاق رقم "39A" من مركز كنيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، لتبدأ رحلة رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، نحو الفضاء.

ويتكون طاقم المهمة من 4 أعضاء هم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية الإسباني لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.

ووصلت الكبسولة محطة الفضاء الدولية، السبت، بحدود الساعة 05:42 بتوقيت الولايات المتحدة (الساعة 13:42 بتوقيت تركيا)، عقب رحلة استغرقت نحو 36 ساعة.

ومن المقرر أن يقوم رائد الفضاء التركي غزر أوجي بمهام علمية مختلفة على متن محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يوما، وسيجري 13 تجربة في الفضاء بينها دراسات ستساهم في سجل العلوم، من السرطان إلى الخلايا المناعية، ومن الطحالب إلى العكبر (صمغ النحل).

وكان وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، أكد أن مهمة "أكسيوم ميشن 3" (Ax-3) لها قيمة كبيرة لتاريخ العلوم في تركيا وأن الشعب التركي ينتظرها منذ فترة طويلة.