تركيا تعلن تحييد 17 إرهابياً شمالي العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 10 إرهابيين في غارات جوية شمالي العراق، وكما أعلنت تحييد 7 إرهابيين شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن القوات المسلحة التركية تواصل دك جحور الإرهابيين بمخالبها الفولاذية.

وأكدت تحييد 10 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" في منطقة عملية "المخلب-القفل" في غارات جوية.

وشددت على مواصلة مكافحة الإرهاب بكل عزم وحزم.

و"بي كي كي" (PKK) تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 7 إرهابيين شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن قوات الجيش التركي تمكنت من تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في مناطق "درع الفرات" و"نبع السلام" و"بافديك".

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهرت عبر العمليات الثلاث، آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.