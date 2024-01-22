أردوغان يجري اتصالاً مع رائد الفضاء التركي بالمحطة الدولية

أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، اتصالاً مرئياً مع رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، الذي يجري أبحاثاً علمية في محطة الفضاء الدولية.

وقال أردوغان إن هذه المهمة الفضائية فتحت أبواب مرحلة جديدة في مشاريع تركيا المتعلقة بالفضاء، وتمنى النجاح لغزر أوجي ولفريق مهمة "أكسيوم ميشن 3"..

وخاطب الرئيس التركي رائد الفضاء قائلاً: "ألهمت أمتنا بأكملها وخاصة الأطفال والشباب بهذه المهمة العظيمة التي قمت بها في إطار برنامجنا الوطني للفضاء".

وأضاف: "كنت لنا أول رائد فضاء، ولكن لن تكون الأخير".

وتابع أردوغان: "احتلت تركيا مكانتها بين الدول التي تجري مهمات فضائية مأهولة".

وأفاد أن هذه المهمة ستزيد من اهتمام الأطفال والشباب بالفضاء بشكل أكبر، وأنه قد يلجأ العديد منهم إلى هذا المجال ويسيرون على خطى غزر أوجي.

بدوره، أعرب غزر أوجي عن فخره بتمثيل تركيا في مهمة "أكسيوم ميشن 3" الفضائية الهادفة، وحمل علم بلاده إلى محطة الفضاء الدولية مع دخول الجمهورية التركية قرنها الثاني.

وأطلع غزر أوجي الرئيس أردوغان على مهامه التي سيقوم بها في إطار التجارب العلمية في مختلف المجالات وخاصة صناعة الدفاع.

وباشر رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، الاثنين، تجاربه العلمية في محطة الفضاء الدولية التي وصل إليها السبت.

وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، ذكرت وكالة الفضاء التركية أن غزر أوجي باشر تجاربه العلمية التي كانت مقررة في إطار بعثة علوم الفضاء التركية.

واستهل رائد الفضاء التركي تجاربه العلمية بدراسة حول بعض النباتات المعرضة للإجهاد الملحي.

وليلة الجمعة، أُطلقت مهمة "أكسيوم ميشن 3" التابعة لشركة "سبيس إكس"، إلى محطة الفضاء الدولية وتضم 4 رواد فضاء من تركيا والسويد وإيطاليا وإسبانيا.

وجرت عملية الإطلاق من منصة الإطلاق رقم "39A" من مركز كنيدي للفضاء بولاية فلوريدا، عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، لتبدأ رحلة رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، نحو الفضاء.

ويتكون طاقم المهمة من 4 أعضاء هم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية الإسباني لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.

ووصلت الكبسولة محطة الفضاء الدولية، السبت، بحدود الساعة 05:42 بتوقيت الولايات المتحدة (الساعة 13:42 بتوقيت تركيا)، عقب رحلة استغرقت نحو 36 ساعة.