وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 14 إرهابياً شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 14 عنصراً من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن قوات الجيش التركي تمكنت من تحييد 14 إرهابياً من التنظيم جراء إطلاقهم نيراناً استفزازية في منطقة "درع الفرات".

وأكدت وزارة الدفاع التركية مواصلة مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي.

والأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 10 إرهابيين في غارات جوية شمالي العراق، وكما أعلنت تحييد 7 إرهابيين شمالي سوريا.

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهرت عبر العمليات الثلاث، آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.