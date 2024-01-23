وزير الخارجية التركي يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا في نيويورك

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، بمدينة نيويورك، المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.

جاء ذلك على هامش زيارته إلى نيويورك لحضور جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي حول فلسطين في وقت لاحق الثلاثاء.

كما استقبل وزير الخارجية التركي أعضاء لجنة التوجيه الوطني التركية الأمريكية.

وجرى لقاء فيدان مع بيدرسون وأعضاء لجنة التوجيه الوطني التركية الأمريكية في مقر "البيت التركي" بمدينة نيويورك.

يذكر أن "لجنة التوجيه الوطني التركية الأمريكية" من المؤسسات الرائدة للجالية التركية بالولايات المتحدة، وتتمثل مهمتها في تعزيز وتضخيم صوت موحد للأتراك الأمريكيين بشأن القضايا التي تؤثر على الجالية التركية والعلاقات بين البلدين.