أردوغان يستقبل الرئيس الإيراني بالمجمع الرئاسي في أنقرة

استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، مساء اليوم.

وأقيمت مراسم رسمية لاستقبال رئيسي، حيث كان أردوغان في انتظاره عند المدخل الرئيسي للمجمع.

وبعد عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، قدم الجانبان وفدي بلديهما، والتقطا صورًا تذكارية أمام علمي تركيا وإيران.

وضم الوفد التركي وزراء؛ الخارجية هاكان فيدان، والداخلية علي يرلي قايا، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي والدفاع يشار غولر، والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي.

كما ضم وزراء التجارة عمر بولاط، والمواصلات والبنى التحتية عبد القادر أورال أوغلو، إضافة إلى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيسة البنك المركز حفيظة غاية أركان.

وبعد الاستقبال توجه الجانبان لعقد لقاء ثنائي، من المنتظر أن يحضر الرئيسان عقبه الاجتماع الثامن لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، ومراسم توقيع عدد من الاتفاقيات وأن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل رئيسي العاصمة التركية أنقرة، للقاء نظيره أردوغان وحضور الاجتماع الثامن لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.