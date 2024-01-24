تركيا وإيران توقعان 10 اتفاقيات في إطار الاجتماع الثامن لمجلس التعاون الثنائي

وقعت تركيا وإيران على 10 اتفاقيات بين البلدين بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة التركية أنقرة.

وفي إطار الاجتماع الثامن لمجلس التعاون التركي - الإيراني رفيع المستوى، الذي عقد بمشاركة وفدي البلدين، بدأت مراسم توقيع الاتفاقيات المختلفة وهي:

- اتفاقية التشغيل بين شركة نقل الكهرباء التركية، وشركة إدارة الشبكة الإيرانية.

- مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال المناطق الحرة بين وزارة التجارة في الجمهورية التركية والمجلس الأعلى للتجارة الحرة والمناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

- مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإعلام والاتصال بين مديرية الاتصالات الرئاسية في الجمهورية التركية ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

- اتفاقية إطارية بشأن النقل بالسكك الحديدية بين وزارة النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا ووزارة الطرق والتمدن في جمهورية إيران الإسلامية.

- مذكرة تفاهم حول التعاون العلمي والصناعي والتكنولوجي بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا في الجمهورية التركية ومكتب نائب الرئاسة الإيرانية المسؤول عن العلوم والتكنولوجيا.

- إعلان نوايا التعاون بين وزارة الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول عام الثقافة المتبادلة 2025.

- مذكرة تفاهم بين أكاديمية الشرطة في الجمهورية التركية وجامعة أمين للشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

- مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية إيران الإسلامية حول الاعتراف المتبادل برخص القيادة الوطنية.

- مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول تعيين ضباط أمن الطيران المسلح.

- مذكرة تفاهم حول التعاون في قطاع الطاقة بين وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية ووزارة النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.