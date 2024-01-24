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تركيا وإيران توقعان 10 اتفاقيات في إطار الاجتماع الثامن لمجلس التعاون الثنائي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 24.01.2024 21:08
من مراسم توقيع الاتفاقيات. أنقرة. 24/01/2024 الأناضول من مراسم توقيع الاتفاقيات. أنقرة. 24/01/2024 (الأناضول)

وقعت تركيا وإيران على 10 اتفاقيات بين البلدين بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة التركية أنقرة.

وفي إطار الاجتماع الثامن لمجلس التعاون التركي - الإيراني رفيع المستوى، الذي عقد بمشاركة وفدي البلدين، بدأت مراسم توقيع الاتفاقيات المختلفة وهي:

- اتفاقية التشغيل بين شركة نقل الكهرباء التركية، وشركة إدارة الشبكة الإيرانية.

- مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال المناطق الحرة بين وزارة التجارة في الجمهورية التركية والمجلس الأعلى للتجارة الحرة والمناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

- مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإعلام والاتصال بين مديرية الاتصالات الرئاسية في الجمهورية التركية ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

- اتفاقية إطارية بشأن النقل بالسكك الحديدية بين وزارة النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا ووزارة الطرق والتمدن في جمهورية إيران الإسلامية.

- مذكرة تفاهم حول التعاون العلمي والصناعي والتكنولوجي بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا في الجمهورية التركية ومكتب نائب الرئاسة الإيرانية المسؤول عن العلوم والتكنولوجيا.

- إعلان نوايا التعاون بين وزارة الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول عام الثقافة المتبادلة 2025.

- مذكرة تفاهم بين أكاديمية الشرطة في الجمهورية التركية وجامعة أمين للشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

- مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية إيران الإسلامية حول الاعتراف المتبادل برخص القيادة الوطنية.

- مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول تعيين ضباط أمن الطيران المسلح.

- مذكرة تفاهم حول التعاون في قطاع الطاقة بين وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية ووزارة النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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