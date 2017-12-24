الفلم التركي "أيلا" يصل إلى صالات السويد والنرويج

بدأت دور السينما في السويد والنرويج، بعرض الفلم التركي "أيلا" المرشح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فلم بلغة أجنبية، وهو الذي حظي بمشاهدات عالية خلال شهرين فقط من بداية عرضه.

يتناول الفلم قصة حقيقية لجندي تركي شارك في الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 ورعى طفلة كورية شريدة قبل أن تفرقهما الأقدار.

وأعرب مدير شركة "توركيسك" التركية التي أنتجت الفلم، أورهان أوزاي، عن سعادته للإقبال الكبير على مشاهدة الفلم في السويد والنرويج.

وأشار إلى أن فلم "أيلا"، يعرض في دور السينما بالعاصمة السويدية ستوكهولم ومدينتي "مالمو" و"يوتوبوري"، وفي العاصمة النرويجية أوسلو.

ولفت إلى أنهم وجهوا دعوة إلى الجمعيات الكورية الجنوبية في كلا البلدين لحضور الفلم.

وبعد عرضه في صالات السينما التركية، حقق الفلم رقماً قياسياً في المشاهدة منذ بدء عرضه نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في صالات السينما، بلغت 5 ملايين مشاهد وفقاً للشركة المنتجة.