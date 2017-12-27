بعد قيامة أرطغرل.. مسلسل تاريخي تركي ضخم جديد مع بداية العام

ستبدأ قناة "تي آر تي" ببث مسلسل "كوت العمارة"، في شهر يناير/كانون ثان 2018، والذي يحكي تاريخ الملحمة التي سطّر فيها الأتراك والعرب العثمانيون، أروع الانتصارات خلال الحرب العالمية الأولى ضد القوات البريطانية الغازية، في مدينة الكوت جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد.

ومسلسل ملحمة "كوت العمارة" من إنتاج محمد بوزداغ الذي حقق نجاحا باهرا من خلال إنتاج وكتابة سيناريو مسلسل "قيامة أرطغرل" الذي دبلج إلى عدة لغات من بينها العربية، ولاقى متابعة كبيرة.

وفي مقابلة مع الأناضول، قال بوزداغ: "إلى جانب استمرار حلقات مسلسل قيامة أرطغرل، انتهينا الآن من مشروعنا الذي عملنا عليه طوال عامين، وهو مسلسل كوت العمارة ويحكي بطولة الفرسان العثمانيين في محاصرة الإنكليز المعتدين على الدولة وإجبارهم على الاستسلام".

وقال إن المسلسل سيعرض في يناير القادم، على قناة "تي آر تي"، مؤكدا أن "المشاهدين سيكونون على موعد مع مسلسل ضخم الإنتاج".

وأشار بوزداغ إلى صعوبة إنتاج الأفلام والمسلسلات التاريخية، قائلاً : "من بين التحديات التي نواجهها في المسلسلات التي تجسد فترة تاريخية، هي تجهيز الجنود وتدريب الممثلين على ركوب الخيل وجاهزية كادر التصوير".

وأردف: "في مسلسل كوت العمارة، نجحنا بتدريب طاقم المسلسل على مدى خمسة شهور من ممثلين وفنيين يتراوح عددهم ما بين 150 و200 شخص، بحصص تدريب تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى منتصف الليل أحيانا، والسبب يعود إلى أننا نريد تجسيد الواقع في تلك الحقبة".

ولفت بوزداغ أنّ المسلسل سيصور في أكبر مدينة سينمائية تركية بإسطنبول، قائلاً: "لقد بنينا مدينة كوت العمارة من جديد.. نصبنا آلاف الخيم وصنعنا آلاف البنادق والأسلحة وكميات كبيرة من التجهيزات. لدينا طاقم مؤلف من حوالي 60 أو 70 شخصا، راجعوا أدق التفاصيل في مشروع المسلسل".

وذكر أن "الممثلين الذين سيؤدون الأدوار في المسلسل تلقوا تدريبات على يد جنود مدربين في الجيش التركي، من ركوب الخيل والتدريبات العسكرية التي كانت في الجيش العثماني بالقرن التاسع عشر".

وأوضح أنهم أخذوا بعين الاعتبار المشاق التي كانت تواجه الجيوش العثمانية في حروب الصحراء.

وأفاد أنّ المسلسل سيكون من بطولة سيردار كوك هان وقان تاشانير وإسماعيل أجه شاشماز وإلكار آكسوم.

تجدر الإشارة أنّ موقع "النور" العربي سيحظى ببث حلقات مسلسل ملحمة "كوت العمارة" بعد توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية تي آر تي الرسمية حصل بموجبها على حقوق بث مسلسل "قيامة أرطغرل" وعدد من مسلسلات الدراما التركية التي تنتجها شبكة "تي آر تي" الرسمية.

ويحتفل الشعب التركي، في 29 نيسان/ أبريل من كل عام، بإحياء ذكرى معركة حصار الكوت التي وقعت إبان الحرب العالمية الأولى بين القوات العثمانية والقوات البريطانية.

وتعتبر المعركة ثاني أكبر نصر للقوات العثمانية في الحرب العالمية الأولى، بعد معركة جناق قلعة (1915)، حيث انتهى الحصار باستسلام الجيش البريطاني بالكامل والبالغ عددهم 13 ألف جندي للقوات العثمانية.

ووفقاً للوثائق العسكرية في أرشيف رئاسة الأركان التركية، فقد كتب قائد الجيش العثماني آنذاك، خليل باشا، عقب استسلام الجيش البريطاني في 29 نيسان/ أبريل 1916، إن "التاريخ سيواجه صعوبة في إيجاد كلمات لتسجيل هذا الحدث".

وأعلن خليل باشا النصر في معركة كوت العمارة بهذه الجملة "إن ثبات العثمانيين كسر عناد الإنكليز، فكان النصر الأول في جناق قلعة، والثاني هنا".

ووصف المؤرخ البريطاني جيمس موريس معركة الكوت بأنها "الاستسلام الأكثر إذلالاً في التاريخ العسكري البريطاني".