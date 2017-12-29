المسلسلات التركية تحقق أرقاماً عالمية قياسية في التوزيع

بات بديهيا نجاح الدراما التركية في اكتساب قلوب المشاهدين في كافة أرجاء الأرض. وتأتي المسلسلات التي تقوم هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي أر تي" بإنتاجها وفي مقدمتها "قيامة أرطغرل" على رأس قائمة الاهتمام العالمي بذلك الإنتاج إذ تعرض تلك المسلسلات على شاشات نحو مائة دولة.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، فقد بدأ تصدير المسلسلات التركية للخارج عام 1981 مع بيع مسلسل "العشق الممنوع" لفرنسا.

وعقب ذلك التاريخ بدأت البرامج التلفزيونية التركية تكتسب زخمًا، حيث باتت برامج ومسلسلات "تي أر تي" تعرض في شاشات أكثر من 100 بلدًا.

وخلال السنوات الأخيرة وخاصة مع عرض مسلسل "قيامة أرطغرل"، بدأت برامج قناة "تي أر تي" وخاصة المسلسلات وبرامج الأطفال تحظى باهتمام عالمي أكثر وأكثر.

وتزامنًا مع ازدياد صادرات مسلسلات القناة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول البلقان، شرعت بعض بلدان الشرق الأقصى وقارة أمريكا اللاتينية بشراء تلك المسلسلات.

وبلغت إيرادات القناة من برامجها وخاصة المسلسلات خلال 2016 ما يقارب 70 مليون ليرة تركية (18,5 مليون دولار أمريكي).

وبشكل عام يعتقد أن إيرادات مبيعات المسلسلات التركية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة للخارج بلغت 750 مليون ليرة تركية (199 مليون دولار أمريكي).

وفي تصريح للأناضول، أعرب المدير العام لقناة تي أر تي، ابراهيم أرن، عن سروره بسبب ازدياد نسبة مشاهدة المسلسلات التركية في الخارج.

وأكد أنهم يهدفون لإيصال برامج القناة إلى بلدان أكثر، مستقبلًا، وقال "إن مشاهدة مسلسلاتنا في الخارج هام للغاية ليس بسبب إيراداتها فقط وإنما من ناحية نشر ثقافتنا في تلك البلدان".

واعتبر أن النجاح الذي حققته "تي أر تي" نجاح لتركيا كلها وليس للقناة وحدها، معربًا عن اعتقاده بأن تنتشر المسلسلات التركية مستقبلًا في كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أنهم يخططون لإنتاج مسلسلات مدة الحلقة فيها 45 دقيقة. وأضاف "بحسب آخر دراسات أجرتها يورو داتا فإن 30 بالمئة من المحتويات الأجنبية المستهلكة في جميع أنحاء العالم تركية، وهذا يعتبر نجاحا كبيرا".