ما هو المسلسل الأكثر مشاهدة في تركيا هذه الأيام؟

حقق المسلسل التركي الجديد "تحدث أيها البحر الأسود" المترجم للعربية، أعلى نسبة مشاهدة في تركيا خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، في حين تجاوز المتابعون على صفحة المسلسل في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" حاجز المليون متابع في 5 أسابيع.

ويحكي المسلسل الذي بثت عدة حلقات منه حتى الآن، على قناة "إي تي في" التركية، ويترجم حاليا للعربية من عدة مواقع إلكترونية، قصص عن العنف ضد المرأة، في منطقة البحر الأسود، شمال تركيا.

وبحسب شركة "إنتربرس" لقياس نسب المشاهدة، فإنه خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، حقق مسلسل "تحدث أيها البحر الأسود"، المركز الأول بنسبة متابعة مرتفعة، متفوقا على مسلسل "قيامة أرطغرل" الذي حل ثانيا، وفق الإعلام التركي.

كما أوضحت إحصائيات الشركة، أن مسلسل "تحدث أيها البحر الأسود"، حل في مقدمة المسلسلات التي كانت موضوعا للأخبار في مختلف وسائل الإعلام التركية، بعد مسح شمل ما يقرب من ألفي وسيلة إعلام متنوعة في تركيا، وذلك بتناول المسلسل في 213 خبرا، خلال نفس الشهر.

ونتيجة للاهتمام الكبير داخل تركيا، فإن صفحة المسلسل على موقع التواصل الاجتماعي، "انستغرام"، حققت متابعة عالية، تجاوزت المليون في خمسة أسابيع، وهو ما يعد رقما قياسيا من حيث سرعة المتابعة.

كما جرى مشاركة أغنيات ومقاطع فيديو من المسلسل، بشكل مكثف، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبفضل هذه المعدلات الجيدة، تمكن المسلسل الجديد من هز عرش مسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي تربع على قمة المسلسلات داخل تركيا لفترة طويلة.