عشاق المسلسلات التركية والتاريخ على موعد غداً مع أولى حلقات "محمد الفاتح"

يستعد عشاق المسلسلات والتاريخ في تركيا والعالم، لمتابعة الحلقة الأولى من مسلسل يجسد حياة السلطان العثماني محمد الثاني، فاتح القسطنطينية، ناقلا التاريخ من عصوره الوسطى، إلى عصره الحديث.

تبدأ حلقات المسلسل غداً الثلاثاء الموافق 20 مارس/ آذار.

ويروي المسلسل الذي يلعب دور البطولة فيه الممثل التركي المعروف، كنان إميرزالي أوغلو، الشهير عربيا بـ"عمار الكوسوفي"، قصة السلطان العثماني محمد الثاني الملقب بالفاتح، كونه فتح "القسطنطينية" إسطنبول اليوم.

وبحسب الإعلام التركي، فإن المسلسل سيبدأ بتناول شخصة الفاتح منذ توليه عرش الدولة العثمانية، وسعيه وهدفه بكل طموح لتجاوز أسوار القسطنطينية المنيعة وفتح إسطنبول كما بشر بذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث استمر حكمه 32 عاما، رغم أنه تولى الحكم وهو في سن 19 عاما.

وسيتطرق المسلسل لشخصية الفاتح القوية، فهو المخطط للمعارك، وهو من يضع التكتيكات اللازمة، وكان لديه مجسم كرة أرضية عليه خرائط دقيقة، كما كان يتقن 7 لغات من بينها العربية واليونانية واللاتينية والفارسية والإيطالية، ومهتم بالفلسفة والعلوم، ومعجب بالإسكندر الكبير الذي فتح العالم.

المسلسل سيستعرض كذلك أبرز الاختراعات في عصره، خاصة في ميدان التسليح، بتحصين السفن بالنحاس، وصنع المدافع الكبيرة، وخطته المميزة لفتح القسطنطينية، إضافة لحياته داخل القصر ويومياته.

وشهدت فترة التحضير، تدريبا مكثفا للممثلين، واستحضار شخصيات عالمية للمشاركة في تخطيط المعارك والإكسسورات، وتم تجهيز ميدان كبير جدا لتمثيل المعارك.