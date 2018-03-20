"روحي فداء".. فيلم تركي جديد يجسد بطولات القوات الخاصة في عملياتها ضد الإرهاب

بعد عام من التحضير و10 أسابيع من التصوير، يبدأ عرض الفيلم التركي "روحي فداء"، في صالات السينما التركية في 6 نيسان/أبريل المقبل.

الفيلم الذي يجسد بطولته الفنان التركي المعروف براق أوزجيفيت، يحاكي عمليات لقوات خاصة تركية، تستهدف أوكار الإرهابيين في سوريا التي تشهد صراعا منذ 7 سنوات،.

ويستعرض الفيلم تطور الأحداث ضمن حملة التطهير التي تقودها تركيا ضد الإرهابيين، دون تعاون من قبل أي من حلفائها.

وتتضمن أحداث الفيلم دخول مجموعة من القوات الخاصة مؤلفة من 6 أشخاص إلى سوريا.

وبالتعاون مع أحد الطيارين، يستطيع الفريق اكتشاف فخ كبير معد لاستهداف الجيش التركي، فيسعى لإفشاله.

غير أن الفريق يتعرض، خلال رحلته، لجملة من المصاعب التي يتمكّن من تجاوزها بفضل ما يتمتع به أعضاؤه من خصال إنسانية.

وإلى جانب أوزجفيت، يشارك ببطولة الفيلم الممثل التركي كرم بورسين؛ حيث خضع النجمان إلى عمليات تدريب متواصلة من القوات الخاصة التركية، للتأقلم مع ظروف المشاهد الموجودة بالفيلم.

وتضمنت التدريبات إمضاء ليالي في البراري، والتدريب في الأحراش والجبال، واكتساب مهارات وتكتيك السير في المناطق الوعرة، لمحاكاة المناطق التي تخضع للضغط من قبل العدو.

كما تضمنت أيضا تقنيات التسلل، وعبور الأنهار، ونصب الكمائن وطرق تجاوزها، لتبدأ بعد ذلك عمليات التصوير.

وخلال فترة التدريب أيضا، لم يستحم الفنانان، وسمح لهما باستخدام الهاتف خلال فترة الاستراحة فقط لمدة عشرين دقيقة يوميا.

كما تناولا من الوجبات المخصصة للجنود في الميادين وناما معهم بنفس الخيام.

واستمرت عملية التحضير للفيلم لنحو عام، قبيل بدء عمليات التصوير التي استمرت بدورها 10 أسابيع، ليتم تحديد موعد بدء عرض الفيلم، مع بث الإعلان الأول الذي لقي اهتماما واسعا من قبل المشاهدين الأتراك.