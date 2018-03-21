منتجو مسلسل جزائري يصورونه في تركيا ويستعينون بديكورات حريم السلطان

بدأ المخرج المصري البارز، عادل أديب، تصوير المسلسل الجزائري "الريس قورصو" في إسطنبول ليكون أول مسلسل عربي يصور بالكامل في تركيا.

وقال على فضيل، المدير العام لمؤسسة الشروق للإعلام والنشر (المنتجة للمسلسل)، إن التصوير بدأ في الديكورات التاريخية الخاصة بالمسلسل التركي الشهير، حريم السلطان، في إسطنبول.

وأوضح فضيل، في بيان، أنهم يصورون حاليا مشاهد الجرافيك والتي تنفذها إحدى أكبر شركات الجرافيك في تركيا وهي شركة Digiflame.

وأضاف أنه تم عمل تحضيرات كبيرة لتصوير مشاهد الجرافيك والتي تحتوي على معارك ضخمة ومشاهد إبهار وحركة داخل العمل، كما تم تصوير بعض المشاهد خارج الاستديوهات على مراكب تاريخية في خليج البوسفور في إسطنبول.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي كوميدي عن قرصان ومملكة قديمة وصراع على الحكم ومغامرات مبهرة.

وأشارت الشركة المنتجة للمسلسل إلى أن تجربة "القبطان قورصو" تحد كبير لكل فريق العمل وقد رصدنا كافة سبل الدعم للفريق وأمام أعيننا تقديم عمل درامي كوميدي كبير يمتع المشاهد العربي وسط مشاركة أكبر نجوم الجزائر.

وتعد هذه السابقة الأولى لمخرج مصري في سوق الدراما الجزائرية بعد أن حاز على ثقة الشركة المنتجة، ويعاون المخرج مساعده الأول التونسي نصر الدين بن معاطي، وفق البيان.

ويشارك في العمل أكبر نجوم الدراما والكوميديا في الجزائر ويأتي على رأسهم النجم صالح أوقروت أحد أهم الممثلين الجزائريين وتفردت مسلسلاته بقمة نسب المشاهدة في الأعوام الأخيرة.

وقد بدأ صالح تصوير مشاهده في المسلسل مع باقي نجوم المسلسل ويشاركه مغامرات القبطان قورصو هذا العام النجوم سيد أحمد أقومي ونضال الجزائرية وعلاوة زرماني ومليكة بلباي وسعاد سبكي ويوسف حبوش وآخرين.