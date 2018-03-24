"جيسون ستاثام" التركي يخطو أولى خطواته في طريق النجومية

يُعرف مصلح السيارات التركي المقيم بولاية أنطاليا التركية، إسماعيل يلدريم (38 عاما)، بين الأتراك باسم "جيسون ستاثام المحلي"، نظراً للشبه الكبير بينه وبين نجم هوليوود الشهير جيسون ستاثام.

ولعب "ستاثام المحلي" دوراً في فيلم تركي بعنوان "هل رأيتم زوجتي" الذي سيعرض بدور السينما في 6 أبريل/ نيسان القادم.

وفي حديثه للأناضول، أعرب يلدريم عن سعادته بالمشاركة في التمثيل بالفيلم، رغم دوره المحدود الذي يقتصر على عدة مشاهد.

وقال يلدريم: "أتمنى أن ألتقي بالنجم الأمريكي جيسون ستاثام حقيقة، أنا لا أستطيع الذهاب إليه الآن، ولكن إذا أتى إلى تركيا فحتما أريد لقاءه".

و جيسون ستاثام، ممثل إنجليزي شهير، بدأ مسيرته حين تم اكتشافه من طرف وكيل مواهب مختص في الرياضيين خلال تدربه على الغوص في لندن

وأصبح بعدها عارض أزياء لشركة ملابس (تومي)، ثم خاض أول تجربة تمثيلية له عام 1998 من خلال فيلم (Lock, Stock and Two Smoking Barrels)، لتتوالى أعماله بعد ذلك.