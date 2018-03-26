الحلقة الثانية من مسلسل "محمد الفاتح".. في العاصمة أدرنة

عشاق ومتابعو المسلسلات التركية على موعد غدا مع الحلقة الثانية من المسلسل التاريخي "محمد الفاتح" التي سيعتلي فيها السلطان محمد الثاني، الملقب"بالفاتح"، العرش العثماني في عاصمة الدولة آنذاك إدرنة.

وبحسب الإعلان عن الحلقة الثانية للمسلسل الذي يبث على قناة "دي" التركية، أيام الثلاثاء، سيبدأ السلطان الملقب بفاتح القسطنطينية 1453م، مسيرته بتولي عرش الدولة العثمانية.

وفي الحلقة السابقة، بدأ الفاتح رحلته إلى أدرنه لتولي الحكم، عقب وفاة والده السلطان مراد الثاني، فعبر مضيق الدردنيل (تشانق قلعة) إلى العاصمة، قادما من مدينة مانيسا في منطقة الأناضول.

وتنضم شخصية جديدة للمسلسل في الحلقة الثانية، هو الفنان ألتان إريكلي، ليلعب دور شخصية واحد من أبرز معماري السلطنة العثمانية، وهو المعماري مصلح الدين الذي سيكون إلى جانب الفاتح بشكل مستمر، خلال مسيرة فتح القسطنطينية.

وقد احتل المسلسل التركي الجديد المرتبة الثالثة في نسب المشاهدة في تركيا، الثلاثاء الماضي، بعد عرض أولى حلقاته. فيما أشعل موقع تويتر بتحقيقه أعلى نسبة تغريد على وسم (هاشتاغ) خاص باسم المسلسل.

ويروي المسلسل كما هو معروف قصة السلطان العثماني محمد الثاني، فاتح القسطنطينية، ويلعب دور البطولة فيه الممثل التركي كنان إميرزلي أوغلو، الشهير عربيا بامس "عمار الكوسوفي".