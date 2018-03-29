"مهند" يصارع الديوك في فلمه الجديد

يستعد الفنان التركي كيفانتش تاتليتوغ، المعروف عربيا بـ"مهند"، لتجسيد دور لاعب في مصارعة الديوك، في الجزء الثاني لفلم "أعمال منظمة"، وذلك ضمن سلسلة أفلامه الجديدة.

مهند لم يشارك في الجزء الأول من الفلم الذي صور في عام 2005، وتأجل مشروع تصوير الجزء الثاني لفترة طويلة، وهو من إخراج الفنان الكوميدي المعروف يلماز أردوغان، بحسب صحيفة خبر تورك.

واعتاد مهند مفاجأة محبيه بأدواره الجديدة، حيث يطل عليهم هذه المرة بدور اللاعب الذي يشارك في مسابقات مصارعة الديوك، في دور لم يتوقعه محبوه فيه.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاستعدادات اكتملت لبدء تصوير الفلم، وأن مهند استكمل تحضيراته أيضا، على أن يبدأ التصوير قريبا، دون تحديد تاريخ ذلك.

وفلم "أعمال منظمة"، في جزئه الأول يتحدث عن عصابة تعمل على التخطيط بشكل جيد للاستيلاء على أموال الناس والأغنياء، بشكل غير شرعي، ولكن بخطط ذكية، قبيل أن تقع بشر أعمالها، حيث قدم العمل في إطار كوميدي.

وحقق الفلم نجاحا كبيرا في تركيا آنذاك، وبقي محفورا في تاريخ السينما، إلا أن الجزء الثاني من الفلم لم يصور بعد، على أن تبدأ عمليات التصوير قريبا، بمشاركة نجوم آخرين.

واشتهر مهند (35 عاما) في العالم العربي، بعد أن لعب عدة أدوار في عدة مسلسلات دبلجت للعربية، لاقت استحسانا في العالم العربي، منها مسلسل "نور"، ومسلسل "العشق الممنوع".