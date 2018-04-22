مخرج أفاتار يعد بسلسلة أجزاء جديدة

قال مخرج فلم (أفاتار)، جيمس كاميرون، إنه ما زال يهدف إلى إنتاج سلسلة من 4 أفلام لفلم الخيال العلمي، الذي أخرجه في 2009.

وأوضح كاميرون أنه يمضي قدما مع الإنتاج في الوقت الذي تراجع فيه الهيئات التنظيمية البيع المقترح لشركة "توينتي فيرست سنشري فوكس" إلى شركة والت ديزني.

وكشف أن أمامه قرابة 100 يوم ليبدأ بتصوير الجزئين الثاني والثالث من (أفاتار) طبقا لاتفاق مع فوكس، وإذا نجح الجزءان، فإنه يعتزم الاستمرار بإنتاج جزئيين رابع وخامس كتبهما بالفعل، مضيفا: "أنا ملتزم بهم جميعا".

وأشار كاميرون إلى أن تصميمات المخلوقات والشخصيات للأجزاء الأربعة، التي يعتزم إنتاجها تم لصقها على حوائط الشركة، لكن لم يعرضها أمام الصحفيين.

وتعهدت فوكس، التي يمتلكها مردوك بتوزيع الفلم القادم، لكن الشركة تخضع لعملية بيع حاليا لديزني كجزء من صفقة قيمتها 52 مليار دولار.

وقال كاميرون إن إيغر المدير التنفيذي لديزني لم ير تصميمات الأجزاء، إذ هناك محظورات على تعاونهما في الوقت الذي تراجع فيه الهيئة التنظيمية الصفقة.