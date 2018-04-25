إطلالة جديدة وأحداث شائقة تنتظر جمهور "قيامة أرطغرل" الأسبوع المقبل

بعد أن طوى المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل"، صفحة الأمير سعد الدين كوباك، بمقتله على يد "أرطغرل"، يستعد المسلسل للظهور "بحلة جديدة"، في حلقته الأسبوع المقبل.

وكشفت أسرة المسلسل عن تحضيراتها من أجل مرحلة جديدة من الأحداث والتطورات الدرامية، في مسيرة البطل "أرطغرل"، حيث تعمل على تحضيرات وديكورات جديدة، حسب ما نقله الإعلام التركي.

وبناء على هذه التحضيرات والتجهيزات، كشفت أسرة المسلسل عن تاريخ عرض الحلقة الجديدة من المسلسل، وهو الأسبوع المقبل، وتحديدا في 2 مايو/أيار، ليغيب المسلسل بذلك هذا الأسبوع.

وتعهدت أسرة المسلسل بمزيد من التشويق والإثارة في الحلقات المقبلة، التي ستتناول مرحلة جديدة، دون الكشف عن مزيد من هذه التفاصيل والأحداث المقبلة.

وحققت الحلقة السابقة من المسلسل الأسبوع الماضي، نسب مشاهدة عالية في تركيا، وكانت حديث وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الأمر نفسه في العالم العربي الذي يتابع المسلسل بشغف كبير.

ولم يخف عدد كبير من الأتراك والعرب، فرحهم بإقدام أرطغرل على قتل الأمير السلجوقي، سعد الدين كوباك، بعد أن طغى وتجبر وظلم، فكان مصيره العدالة، وفق ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته الأناضول.

ومع انتهاء الحلقة السابقة، تحولت الأنظار إلى الحلقة المقبلة، منتظرة التفاصيل الجديدة التي ستأتي الأسبوع المقبل، مع الحلة الجديدة التي أعلنت.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل، قائد قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م).