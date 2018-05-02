بعد "قيامة أرطغرل".. مسلسل جديد يجسد حياة "عثمان غازي"

مع انتهاء حلقات مسلسل "قيامة أرطغرل"، أواخر مايو/ أيار الجاري، يترقب عشاق المسلسل في تركيا والعالم مسلسل "قيامة عثمان غازي"، الذي يجسد سيرة مؤسس السلطنة العثمانية، وهو ابن أرطغرل، في استمرار لنقل أحداث تلك الحقبة التاريخية.

وأفادت صحيفة "تركيا" المحلية بأنه يجري الحديث حاليا على أن مسلسل "قيامة أرطغرل" سيختتم حلقاته هذا الموسم بنهاية الشهر الجاري، على أن تبدأ سلسلة السلطان العثماني الأول، ومؤسس الدولة العثمانية، عثمان بن أرطغرل.

وعثمان بن أرطغرل ولد في 1258 للميلاد، وتولى مقاليد الأمور بعد أبيه أرطغرل الذي توفي عام 1281 للميلاد ؛ حيث يعتبر من أذكى أبناء أرطغرل، وهو مؤسس الدولة العثمانية وأول سلاطينها.

وذكرت الصحيفة أنه وفقا لتطور الأحداث فإن مسلسل "قيامة أرطغرل"، سيستمر إلى وفاة أرطغرل، ومعه سينتهي دور الممثل التركي إنغين ألتان دوزياطان، دون أن يكون في دور السلطان عثمان بالمسلسل الجديد.

ولفتت إلى أن ممثلين جدد جرى الاتفاق معهم من أجل تجسيد دور السلطان عثمان غازي، في مرحلة الطفولة والشباب.

وتدور أحداث "قيامة أرطغرل" في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن كوندوز الب، قائد قبيلة "قايي"، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين.

يذكر أن إنغين ألتان دوزياطان (39 عامًا)، الذي يمثل دور أرطغرل، درس المسرح، قبل أن يشارك في بطولة أعمال درامية وسينمائية ناجحة، وقدم لفترة برنامج "من سيربح المليون"، بالنسخة التركية.

وتعود الإثارة مجددا إلى شاشة TRT1 الحكومية، اليوم الأربعاء، مع عرض حلقة جديدة من مسلسل "قيامة أرطغرل"، بعد غياب حلقة الأسبوع الماضي، وفيها يؤسس أرطغرل للنظام الجديدة بعد القضاء على الأمير سعد الدين كوباك.

كما ستشهد الحلقة ولادة عثمان، فضلا عن ظهور مخاطر وأعداء جدد سيواجهها أرطغرل لاحقا.