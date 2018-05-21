عشرة فنانين أتراك تركوا بصماتهم على المشاهد العربي

حققت الدراما التركية نجاحاً عالمياً وباتت مادة مرغوبة للملايين على العديد من القنوات التلفزيونية. وقد نجح نجوم الشاشة الأتراك في دخول قلوب المشاهدين لا سيما في العالم العربي، لتقارب الكثير من العادات والثقافات.

وعليه، رصدت وكالة الأناضول أسماء 10 من نجوم الدراما التركية، ممن دخلوا قلوب العرب وعقولهم، لا سيما بعد أن أصبحت دارجة نتيجة تسمية بعض الأسر أولادها بأسماء على غرار "مهند وأرطغرل"، تيمنّا بهؤلاء النجوم.

وكثيرا ما يعبّر العرب على منصات التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم بنجوم الدراما التركية في ظل وجود ثقافي تركي تزايد خلال الفترة الأخيرة في عدد من الدول العربية، علاوة على العلاقات الشعبية التاريخية الراسخة.

هذا وتحتل الدراما التركية المرتبة الثانية عالميا في تصدير المسلسلات، بحجم أعمال وصل نحو 350 مليون دولار، وفق إحصائيات رسمية، إذ حققت خلال السنوات الماضية نجاحات عربية وعالمية غير مسبوقة، بعد أن بُثّت على شاشات 142 دولة.

ويتابع الملايين في منطقة الشرق الأوسط المسلسلات التركية، مترجمة أو مدبلجة عبر شاشات التلفاز أو مواقع الإنترنت.

ومن أشهر 10 نجوم أتراك عربياً:

أنجين ألتان دوزياتان المعروف باسم "أرطغرل". هو بطل المسلسل الشهير "قيامة أرطغرل"، التي تدور أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي ويعرض سيرة حياة الغازي "أرطغرل بن سليمان شاه"، قائد قبيلة قايي.

و"أرطغرل" هذا من أتراك الأوغوز المسلمين، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية «656هـ - 1258م / 726هـ - 1326م».

كفانش تاتليتوغ المعروف والمشهور باسم "مهند" في العالم العربي بعد أن لعب عدة أدوار في عدة مسلسلات دبلجت للعربية. ولاقت استحسانا ومتابعة قوية في العالم العربي، ومنها "نور" و"العشق الممنوع".

خالد أرجنتش المعروف باسم "السلطان سليم"؛ ويجسّد أرجنتش في مسلسل "حريم السلطان" دور السلطان سليم القانوني الذي حكم الدولة العثمانية في فترتها الذهبية من سنة 1520 ميلادية، وحتى وفاته سنة 1566م.

انجين أكيوريك المعروف باسم "كريم"؛ بطل أحد أشهر المسلسلات التركيّة "فاطمة" الذي أُنتج سنة 2010. وتجري أحداثه في إطار درامي رومانسي، نال متابعة هائلة في الوطن العربي.

مراد يلدريم المعروف باسم "أمير"؛ هو نجم مسلسل "عاصي" الذي بدأ عرضه سنة 2007، وتدور أحداثه عن "الحب والانتقام".

ويجسد يلدريم شخصية رجل أعمال يقيم في إسطنبول ثم يعود إلى أنطاكية لحل وتسوية قضية وفاة والدته التي ماتت انتحارا.

ثم يقع "أمير في حب "عاصي" الابنة الكبيرة للعائلة المسؤولة عن وفاة والدته.

مريم أوزرلي المعروفة باسم "هيام"؛ تحظى هذه الممثلة بشعبية كبيرة لدى المشاهد العربي عن دورها في المسلسل التركي "حريم السلطان". وأصبحت حديث الكثيرين مؤخرا، بعد حديث عن ارتباطها بالإعلامي المصري باسل الزارو، والتي لا تزال الحقيقة الكاملة حوله مجهولة.

بيرين سعاد المعروفة باسم "سمر"؛ رغم خيانتها لزوجها في مسلسل "العشق الممنوع"، لكن "سعاد" تملك رصيدا كبيرا من حب العرب.

سونجول أودان المعروفة باسم "نور"؛ و"نور" مسلسل درامي اجتماعي عرض مدبلجا باللغة العربية سنة 2008. ونال شهرة واسعة، حيث يقوم ببطولته أيضا كفانش تاتليتوغ/مهند.

توبا بويوكستن المعروفة باسم "لميس"؛ نجمة المسلسل الشهير "سنوات الضياع" الذي حقق نسب مشاهدة عالية. وجسّد المسلسل قصة حب بين "لميس" و"بولنت أينال" المشهور في العالم العربي باسم "يحيى".

هازال كايا المعروفة باسم "نهال"؛ تعاطف معها الجمهور وأحبها في المسلسل الأكثر شهرة "العشق الممنوع" بعد وقوعها في حب ابن عمها مهند، فيما كان هو غارقا في حب زوجة أبيها.