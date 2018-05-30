"أرطغرل" يعرب عن حزنه لفقد "أوزيري" صديقه وزميله بالمسلسل

أعرب الفنان التركي إنغين ألتان دوزياطان، الذي يجسد دور "أرطغرل" بمسلسل "قيامة أرطغرل" عن حزنه الشديد لفقد صديقه وزميله في المسلسل الفنان أردا أوزيري، الذي فقد حياته قبل أيام، في حادثة مرورية تعرض لها.

الفنان الراحل (40 عامًا) كان قد تعرض لحادثة مرورية في طريق عودته إلى منزل فجر الأحد، حيث كان يقود دراجته النارية عائدًا للمنزل، ومعروف عنه مشاركته بمسلسلات عديدة، منها مسلسل "قيامة أرطغرل".

وشارك عشرات الفنانين وأصدقاء الفنان الراحل في مراسم دفنه، في حين نظمت جامعته التي درس بها في إزمير، حفل تأبين شهد مشاركة أصدقائه وآخرين.

ولم يخف أرطغرل صدمته من فقد صديقه، فهو صديق طفولته ودراسته، وعملا سويًا في مسلسل "قيامة أرطغرل".

وردًا على أسئلة الصحفيين، قال أرطغرل "أتمنى الرحمة له، وأعزي العائلة الفنية في تركيا بفقده، حتى الآن لا أصدق ما حصل، وأنا حزين جدًا على فقده".

وجسد أوزيري في مسلسل "قيامة أرطغرل" دور "غوكتوغ"، وهو ليس من الأدوار الأساسية، ولكنه لفت الأنظار بدوره.

وتدور أحداث "قيامة أرطغرل" في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة "قايي"، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين.