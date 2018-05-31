ما هو المسلسل التركي الذي يشاهده ميسي باللغة الإسبانية؟

نشر نجم كرة القدم الأرجنتيني ولاعب نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، مقطع فيديو يظهر فيه اهتمامه بمشاهدة مسلسل تركي بدأ عرضه في إسبانيا مؤخرًا، واحتل صدارة نسب المشاهدة.

وعلى حسابه بموقع إنستغرام، نشر ميسي مقطع فيديو لابنيه وهما يغنيان أغنية حماسية عن الأرجنتين، وخلفها على الحائط شاشة التلفزيون، ويظهر عليها أن ميسي أثناء تصويره يشاهد المسلسل التركي "العشق المزيف"، الذي بدأ مؤخرًا عرضه على الشاشات الإسبانية.

ولاقى الفيديو إعجابًا واهتمامًا كبيرًا من عشاق ميسي وخاصة من هم في تركيا، مما جعلهم يعلقون ويتداولون مقطع الفيديو بشكل كبير.

وبدأت قناة "نوفا" الإسبانية عرض المسلسل الذي يلعب دور البطولة فيه كل من الفنانة الشهيرة "توبا بويوك أوستون" المعروفة في العالم العربي بـ"لميس"، والفنان الشهير "إنغين آكيورك" الذي لقب بـ"مهند" أمريكا اللاتينية، نظرًا لشهرته بعد مسلسل "فاطمة".

وسبق أن أعرب الممثل التركي إنغين آكيورك، أنه لم يتوقع أن يتحول فجأة إلى نجم ذائع الصيت في أمريكا اللاتينية، بعد دبلجة عدة مسلسلات من بطولته إلى الإسبانية، حيث ناهزت شهرته نجم كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا.

واستحق النجم التركي لقب "مهند" الشاشة اللاتينية نظرًا للنجاح الباهر الذي حققه، في إشارة إلى النجاح الأسطوري الذي حققه مواطنه "كيفانش تاتليتوغ" بين الجمهور العربي بمسلسل "نور ومهند"، قبل سنوات.

وبحسب الإعلام التركي، فإن مسلسل "العشق المزيف" الذي عرض على شاشات 107 بلدان، محققًا أرباحًا كبيرة، عرضت حلقته الأولى قبل أيام على القناة الإسبانية، ليحقق نسب مشاهدة عالية، وتحقق القناة المرتبة الأولى يوم العرض.

كما تمكن المسلسل من تحقيق أرقام أعلى من مسلسل "فاطمة" الذي بثته القناة أيضًا.

وتحكي قصة المسلسل عن ضابط شرطة يفقد خطيبته ويحاول كشف الجريمة، في حين أن أحداث المسلسل متداخلة أيضًا بعالم المافيا والمجوهرات، وهو مليء بالمفاجآت.