قريباً.. منصة إلكترونية لتشجيع صناع السينما على تصوير أفلامهم في تركيا

تعمل غرفة تجارة إسطنبول، على إطلاق منصة إلكترونية لتشجيع شركات السينما العالمية على تصوير أفلامها في تركيا.

وتخطط الغرفة لإطلاق موقع يحمل اسم "Filming in Turkey" (تصوير الأفلام في تركيا) بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة، في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.

وسيتيح الموقع صورًا وفيديوهات مصورة بأحدث التقنيات، عن أكثر من 150 موقعا يجذب اهتمام صناع السينما البارزين على مستوى العالم.

وقال رئيس الغرفة شكيب أفداغيتش في بيان، إنهم يهدفون من خلال الموقع، التعريف بالقيم الثقافية والتاريخية التركية التي قد تحظى بالاهتمام العالمي في مجال السينما.

وأوضح أنه "بعد النجاح الذي حققته المسلسلات التركية، على مستوى محلي وإقليمي آن الأوان للانفتاح على العالم من خلال التعريف بالأماكن التركية الفريدة من نوعها، عبر الأفلام السينمائية التي قد تحقق أكثر نسبة من المشاهدات".