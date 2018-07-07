مهرجان البوسفور السينمائي الدولي يفتح الباب لتلقي طلبات الأفلام المشاركة

قال منظمو مهرجان البوسفور الدولي للأفلام إنهم بدؤوا بتلقي طلبات للمشاركة في النسخة السادسة من المهرجان الذي سيقام في الخريف المقبل.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن عملية تلقي الطلبات ستنتهي في 17 آب/ أغسطس القادم.

ومن المنتظر أن ينظر المهرجان، الذي ترعاه وزارة السياحة والثقافة التركية، في طلبات مشاركة الأفلام من فئات أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل سيناريو، وأفضل قصة، وأفضل مخرج بصري.

وتصل جائزة أفضل فيلم طويل 100 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 21,750 دولار.

وسيشهد المهرجان، الذي تنظمه جمعية بوغازيجي للسينما وأكاديمية إسطنبول للإعلام، عرض مختارات من السينما العالمية والأفلام القصيرة والرسوم المتحركة، وأقسام عرض خاصة، وعروض وثائقية، ومقابلات، وورش عمل ومعارض.