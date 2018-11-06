غداً.. الموسم الخامس والأخير من قيامة أرطغرل

طبَّق مسلسل "قيامة أرطغرل" الآفاق بشهرته وصار حديث المليارات من البشر. فقد تابع المسلسل التركي الذي تم بثه بـ25 لغة، وفي أكثر من 85 بلدا من مختلف قارات العالم، حوالي 3 مليارات إنسان.

هذا الرقم القياسي دفع إدارة الإنتاج لبذل جهود كبيرة للموسم الخامس؛ حيث عمل فريق العمل على مدار أشهر طويلة لإعداد حلقات الموسم الجديد الذي ينطلق غدا الأربعاء مع 95% من الممثلين من الوجوه الجديدة على المسلسل، حسب إعلام تركي.

وضمن جهوده الجبارة، عمل فريق العمل المكون من 250 شخصا على بناء مدينة تحاكي مدينة "سوغوت"، الواقعة شمال غربي تركيا، التي تشهد أحداث الموسم الجديد، وشمل ذلك تجهيز ديكورات وميادين قتال جديدة.

والموسم الجديد للمسلسل، الذي تبثه قناة "TRT1" التركية، سيغطي حقبة زمنية تبدأ بعد 15 سنة من آخر فترة زمنية غطتها حلقات الموسم السابق.

وفي الموسم الجديد، الذي سيكون الأخير للمسلسل، يستقر أرطغرل في منطقة "سوغوت" التي سيتوفى فيها وفيها قبره، ثم سيكبر أبناؤه ويبلغوا عمر الشباب، لتستقر أمور حكمه ويؤسس حكم ابنه عثمان، وانطلاق السلطنة العثمانية العظمى.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" في القرن 13م، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م).

وفي سياق ذي صلة، أعلن منتج مسلسل "قيامة أرطغرل"، محمد بوزداغ، أن مسلسله الجديد "قيامة عثمان غازي"، الذي يتناول حياة مؤسس الدولة العثمانية، عثمان بن أرطغرل، سيبدأ عرضه العام المقبل بعد انتهاء سلسلة "قيامة أرطغرل"؛ حيث سيكون الموسم الخامس هو آخر مواسمه.

وأوضح بوزداغ أن دور عثمان بن أرطغرل سيجسده الفنان براق أوزجفيت؛ وقد جرى التعاقد معه لخمسة مواسم، حسب "صحيفة تركيا".

وحققت المسلسلات التركية نجاحا باهراً خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات عشرات الدول، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.