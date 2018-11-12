"مسلسل "المرأة" التركي يحصد جائزة "أفضل دراما أجنبية" باليابان

حصل المسلسل التركي "المرأة" على جائزة أفضل مسلسل أجنبي في اليابان، وذلك ضمن إطار مهرجان جوائز طوكيو للدراما، بحضور رؤساء شركتي إنتاج المسلسل.

المسلسل الفائز بالجائزة يبث حاليا على قناة "فوكس" التركية، وهو من إنتاج شركتي "ميديابم" و"إم إف"، حيث سلمت الممثلة اليابانية الطفلة "سوزوكي ريو" الجائزة لممثلي الشركتين، بحسب صحيفة حرييت التركية.

والمسلسل الذي استمد السيناريو من عمل درامي ياباني يحمل نفس الإسم، تجسد فيه دور البطلة "باهار"، الممثلة "أوزغه أوزبيرنجي"، حيث تعاني من انكسارات عديدة في حياتها، وتفجع بوفاة والديها، وأقاربها، لتبقى وحيدة، وتكبر، ومن ثم تتزوج "سارب" والذي يجسد دوره الفنان "جانر جيندروك".

لكن الحياة تقسو على "باهار" مجددا ويموت زوجها، إلا أنها تتمسك بالحياة من أجل أولادها، ما يظهر قوة المرأة، التي تتغلب على مصاعب الحياة، وفي قلبها آلام كثيرة.

وخلال حفل توزيع الجوائز، قال رئيس اتحاد الناشرين اليابانيين يوشيو اوكوبا: "نبارك للفائزين بالجوائز. هذا العام حصل مسلسل تركي على جائزة أفضل دراما أجنبية، وتعتبر تركيا ثاني أكبر دولة في العالم في تصدير المسلسلات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك الكثير للتعلم منهم".

وحققت المسلسلات التركية نجاحًا ملحوظًا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 142 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.

وتتصدر المسلسلات التي تُنتجها هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، وفي مقدمتها "قيامة أرطغرل"، قائمة الاهتمام العالمي، إذ تُعرض تلك المسلسلات على شاشات نحو مئة دولة، ويحضرها مئات الملايين من المشاهدين.