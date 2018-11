عرض الفيديو التعريفي لـالمحقق بيكاتشو أول فيلم بممثلين حقيقيين عن البوكيمون

عبر العديد من محبي البوكيمون حول العالم عن شغفهم وترقبهم لمشاهدة فيلم "المحقق بيكاتشو" أول فيلم بممثلين حقيقيين عن البوكيمون، بعد عرض الفيديو التعريفي للفيلم، اليوم الاثنين.

الفيلم من إنتاج شركتي ليجيندري بيكتشرز للإنتاج السينمائي وشركة بوكيمون كومباني المالكة لحقوق استغلال ألعاب البوكيمون.

ويجسد الممثل الأمريكي الشهير ريان رينولدز دور بيكاتشو، ويشاركه البطولة جاستين سميث، وكاترين نيوتين

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية بيكاتشو، الفأر الأصفر الشهير بظهوره في كافة نسخ لعبة بوكيمون، ويقوم بيكاتشو بالتعاون مع فتى يدعى تيم من أجل التحقيق في اختفاء والد تيم وتجسد كاثرين نيوتن دور الصحيفة التي تساعدهما في المهمة الخطرة.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما الصيف المقبل.

Partner up with a legend. @VancityReynolds is #DetectivePikachu in theaters Summer 2019! pic.twitter.com/QyX0TyUP74