مسلسل "الشخصية" التركي يدخل قائمة الـ40 الأفضل في العالم

حل مسلسل "الشخصية" التركي، الذي عرض قبل نحو عام، في قائمة أفضل 40 مسلسلا على مستوى العالم، وفق استفتاء أجراه موقع IMDB العالمي الشهير، لمشتركيه.

وحصل المسلسل التركي على المرتبة 39، من خلال الأصوات التي حصل عليها، في الموقع الأشهر في العالم بتصنيف المسلسلات والأفلام، بحصوله على 8.8 نقاط من أصل 10، بحسب صحيفة "حرييت".

وبُث المسلسل قبل نحو عام على موقع المسلسلات الشهير في تركيا Puhutv، ولعب دول البطولة فيه خلوق بيلينغير، وجانسو ديري، وحسين عوني دانيا، وغيرهم من النجوم والنجمات.

الموقع الشهير عالميا عمل على تصويت ضمن 250 مسلسلا، ليتلقى المسلسل التركي البوليسي المرتبة المتقدمة، نظرا لإعجاب متابعيه، وحصوله على عدد كبير من التعليقات المختلفة.

المسلسل، الذي جرى إعداده على شكل 12 حلقة طويلة، يروي حكاية موظف الطب العدلي المتقاعد "آغا"، والذي يلعب دوره "بيلينغير"، والشرطية "نيفرا" وتجسده الفنانة "ديري"، وهي الفتاة الوحيدة ضمن قسم شرطة الجنايات.

وتتقاطع حكاية البطلين بطريقة مشوقة غير منتظرة وغير متوقعة، تحبس أنفاس المتابعين، الأمر الذي نال استحسان المشاهدين وإعجابهم.

وحققت المسلسلات التركية نجاحا ملحوظا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 142 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.

وتتصدر المسلسلات التي تُنتجها هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، وفي مقدمتها "قيامة أرطغرل"، قائمة الاهتمام العالمي، إذ تُعرض تلك المسلسلات على شاشات نحو مئة دولة، ويحضرها المليارات من المشاهدين.