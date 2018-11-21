إسطنبول تجمع عشاق مسلسل "قيامة أرطغرل" بنجومهم المفضلين

كان عشاق مسلسل "قيامة أرطغرل" على موعد مع أبطاله، اليوم الأربعاء، على هامش ملتقى "الموصياد" السنوي السابع عشر، المقام في إسطنبول بمشاركة كبيرة من رجال الأعمال والشركات التركية والأجنبية.

وكان بوسع المعجبين التقاط الصور مع نجوم المسلسل المحبوب في العالم العربي وغيره، وقد اصطفوا طوابير في جناح شركة "BİREİM" الراعية الرسمية للمسلسل التركي.

ونصبت خيمة داخل جناح الشركة، تشبه ديكورات مسلسل "قيامة أرطغرل"، فيما نفذت فرقة راقصة من المسلسل رقصة الفرسان، على أنغام الموسيقى الحماسية مع رفع شعارات قبيلة "قايي" التي ينتمي إليها "أرطغرل".

وتفاعل الحاضرون الأتراك إضافة إلى حضور عربي كبير يزرو المعرض، مع الرقصات التي تمت تأديتها، ليتلقطوا الصور التذكارية من داخل الخيمة المعدة مسبقا.

بعدها انتقل إلى الخيمة لالتقاط الصور مع المعجبين كل من "جنغيز جوشكون"، الذي يؤدي دور المقاتل "تورغوت ألب" الصديق المقرب من أرطغرل، و"آيبرك بيكجان" الذي يلعب دور الطبيب "أرتوق بي"، أحد أعيان قبيلة أرطغرل، إضافة لنجم الموسم الجديد "كايرا شن أوجاق" الذي يلعب دور الحداد "أكتيمور".

واصطف طابور طويل أمام الخيمة لانتظار دورهم بالتقاط الصور التذكارية.

بينما يواصل مسلسل "قيامة أرطغرل" تربعه على عرش المسسلات التركية بتحقيقه أعلى نسبة مشاهدة إثر عرض أولى حلقاته قبل أسبوعين، متفوقا على بقية البرامج والمسلسلات ومحققا مرتبة عالمية متقدمة.

فقد حقق المسلسل منذ بدء عرضه نسب مشاهدة عالية وقياسية. فقد حقق في حلقته الأولى بالموسم الخامس المرتبة الأولى في تركيا والخامسة عالميا، وحقق تفاعلا على "تويتر" ليلة البث بلغ أكثر من مائة ألف تغريدة.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م).

يذكر أن المسلسل يبث في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات، وموسمه الحالي هو الأخير، لينطلق في سلسلة جديدة باسم "قيامة عثمان غازي".