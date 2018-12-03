إسطنبول ساحة لتصوير مشاهد من فيلم "ملائكة تشارلي" في جزئه الثالث

بدأت في مدينة إسطنبول التركية، جلسات تصوير مشاهد من الجزء الثالث للفيلم الأمريكي الشهير عالميا "ملائكة تشارلي"، المنتظر عرضه في دور السينما صيف 2019.

واستضاف السوق المصري في المدينة، الواقع بمنطقة "أمين أونو" الشهيرة، الأحد، أولى عمليات التصوير، ما أثار اهتمام المتواجدين في المنطقة، من المواطنين الأتراك والسياح الأجانب، حسب صحيفة "حُرييت".

وينتظر العالم الجزء الثالث من الفيلم الشهير، وهو من بطولة إليزابيث بانكس، ونات اكسون، وإيللا بالينسكا، على أن يتم عرض الفيلم في دور السينما العالمية في 7 يونيو/حزيران 2019.

وتتولى بانكس عملية الإنتاج والإخراج، حيث بدأت جلسات التصوير في إسطنبول، ومن المنتظر أن تتواصل لمدة أسبوع.

وأنهت بانكس سابقا جلسات تصوير في برلين وهامبورغ الألمانيتين.

وحصلت الشركة المنتجة على إذن خاص للتصوير، في ظل اهتمام كبير من قبل الحاضرين، في وقت ظهرت فيه بانكس قبل جلسات التصوير، وهي تلتقط صور تذكارية في السوق الشهير، كما ظهرت معالم إسطنبول في الصور التي تم تصويرها.

وملائكة تشارلي، فيلم تشويق وكوميديا بنفس الوقت، أنتج عام 2000 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدور أحداثه حول ثلاث فتيات تم تدريبهن على يد رئيسهن الغامض، للدفاع عن النفس، إلى أن يتورطن مع جماعات خطيرة، ومحاولاتهن للنيل منهم، والنجاة بأنفسهن.