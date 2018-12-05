مسلسل تركي يحتل قمة نسب المشاهدة على إحدى القنوات الإسبانية

نجاح كبير جديد تسجله الدراما التركية في إسبانيا هذه المرة، حيث حقق المسلسل التركي "صلة" أرقاماً عالية في عدد المشاهدات على قناة NOVA الإسبانية متفوقا على بقية البرامج المعروضة.

وقد حل المسلسل في قمة نسب المشاهدة، بعد عرض حلقته الأولى مؤخرا.

المسلسل الذي لعبت دور البطولة فيه الفنانة التركية الشهيرة، جانسو ديري، وشاركها الفنان عاكف آلاقورت، يحكي قصة عشق تجري في منطقة ما بين النهرين جنوب شرقي تركيا. وقد عرض لأول مرة عام 2006 بتركيا على مدار 3 مواسم، على قناة ATV وتمكن من تحقيق التفوق ضمن فئة القنوات الموضوعية.

وتدور أحداث المسلسل في بيئة محافظة خيّرة، تعكس عبق الماضي والحضارة، ومن قلب هذه العادات تنشأ قصة حب تتحدى التقاليد السائدة.

أما "صلة" التي تمتد جذورها للشرق المحافظ، تنشأ في الغرب المتحضر، وفي الوقت الذي تعيش على هذه القيم، تظهر قضايا العادات والتقاليد لتكون أسيرة زواج من رئيس العشيرة، تحاول الخلاص منه بأي شكل كان.

وحققت المسلسلات التركية نجاحا ملحوظا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 142 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.

وتتصدر المسلسلات التي تُنتجها هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، وفي مقدمتها "قيامة أرطغرل"، قائمة الاهتمام العالمي، إذ تُعرض تلك المسلسلات على شاشات نحو مئة دولة، ويتابعها مئات الملايين من المشاهدين.