قيامة أرطغرل يستفرد بأكبر مساحة في الإعلام المرئي والمقروء

واصل المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" التربع على عرش المشاهدة في تركيا والعالم مسجلاً أعلى نسبة تفاعلات في وسائل الإعلام التركية.

فقد أحصت صحيفة حرييت التركية 217 مادة إخبارية متنوعة تناولت مسلسل "قيامة أرطغرل"، خلال الشهر الماضي.

وحقق المسلسل الذي يعرض على شاشة قناةTRT1 ، منذ أول حلقة من الموسم الجديد، الشهر الماضي، أعلى نسب مشاهدة وفق شركات قياس المشاهدة، وهو ما انعكس على الإعلام أيضا.

وحل بالمرتبة الثانية مسلسل "كان يا ما كان في تشوكورفا"، حاصلا على 176 مادة إعلامية، وهو المسلسل المحبوب أيضا والمعروض على قناة ATV، وحل مسلسل "عروس إسطنبول"، في المرتبة الثالثة بتناوله في 154 مادة إعلامية، ويعرض على قناة "ستار".

وحل رابعا مسلسل "جرائم صغيرة"، تلاه مسلسل "قطاع الطرق لا يحكمون العالم"، ثم مسلسل "تحدث أيها البحر الأسود".

وفي نفس السياق، يستمر مسلسل "قيامة أرطغرل" بتحقيق أعلى نسب المشاهدة وفق قياس شركات "توتال" وAB وABC1 لقياس نسب المشاهدة.

وفي أحداث آخر حلقة عرضت الأربعاء الماضي، تمكن أرطغرل من حل عقدة ملاحقة ابنه "غوندوز"، بتهم هو برئ منها، وإظهار براءته أمام القضاء، متغلبا على المكائد التي حيكت له، خلال حكمه لمنطقة "سوغوت" شمال غربي الأناضول.

وينتظر أن تتواصل الإثارة والتشويق في الحلقة المقبلة، مع مزيد من المكائد التي تحاك ضد "أرطغرل"، الذي يجسد دوره الفنان "إينغين ألتان دوزياطان"، وسعيه للتغلب على أعدائه.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).

يشار إلى أن مسلسل "قيامة أرطغرل"، يبث في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات شخص، وموسمه الحالي هو الأخير، لينطلق في سلسلة جديدة باسم "قيامة عثمان غازي".