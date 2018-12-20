منظمة "التعاون الإسلامي" تستعد لإطلاق جائزة لمحاربة الصورة النمطية للمسلمين سينمائياً

تبحث منظمة التعاون الإسلامي تعزيز التعاون السينمائي بين دولها، لمكافحة الصور النمطية السلبية في السينما العالمية عن الإسلام والمسلمين.

وفي هذا الصدد، أعلنت المنظمة، الخميس، تحضيرها لإطلاق جائزة لأفضل إنتاج سينمائي، سيتم منحها خلال الدورة القادمة للمهرجان الإفريقي للسينما والتلفزيون في العاصمة البوركينابية واغادوغو، في فبراير/ شباط 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع فريق الخبراء الحكوميين الدوليين التابع للمنظمة، المكلف بوضع معايير تأسيس جائزة المنظمة لأفضل إنتاج سينمائي، بمدينة جدة السعودية، الخميس، حسب بيان للمنظمة.

وأشار البيان، إلى أن الاجتماع سيناقش السبل الكفيلة لإطلاق مهرجان سينمائي لمنظمة التعاون الإسلامي.