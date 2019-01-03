حسن منهاج يستهجن حجب “نتفليكس” لبرنامجه في السعودية

انتقد الكوميدي الأمريكي حسن منهاج، اعتراض السلطات السعودية على عرض حلقة له متعلقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، على خدمات شبكة "نتفليكس"، عملاق الإنتاج التلفزيوني الأمريكي الترفيهي.

موقف "منهاج"، جاء تعليقا على منع "نتفلكس" عرض حلقة من مسلسل "ذا باتريوت" في السعودية، بعدما اعترضت الرياض على محتواها بحجة أنها تتعارض مع القوانين المحلية، وهي الخطوة التي انتقدتها بشدة منظمة "العفو الدولية".

وكان "منهاج"، يتحدث في المسلسل عن تعدد الروايات السعودية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، منذ بدايات التحقيقات، وطريقة تعامل الإدارة الأمريكية معها، إضافة إلى توجيه انتقادات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكذلك لحرب اليمن.

وفي تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، قال منهاج، "من الواضح أن أفضل طريقة لمنع الأشخاص من مشاهدة شيء ما، هو حظره على الانترنت ثم تحميله على يوتيوب"، في سخرية جديدة منه حاول عبرها إرسال رسالة مفادها بأن برنامجه سيغدو أكثر شعبية بعد حظره.

وأشار الكوميدي الأمريكي، إلى المأساة التي يعاني منها اليمن، قائلا: "دعونا لا ننسى أن اليمن يعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم، أرجوكم تبرعوا (لليمن)".

يذكر أن منهاج، انتقد بعبارات ساخرة، السعودية وابن سلمان، في حلقته الأخيرة من مسلسل "ذا باتريوت"، وقال إن "الشيء الوحيد الذي حدّثه، ولي العهد، هو الديكتاتورية السعودية".

وتحدّث عن التصريحات السعودية المتناقضة حيال جريمة قتل خاشقجي، قائلا: "السعودية جاهدت لشرح اختفاء جمال خاشقجي، قالوا إنه غادر قنصليتهم بسلام ثم استخدموا شبيها ليبدو الأمر وكأنه حي، وفي لحظة قالوا إنه مات في عراك بالأيدي على طريقة (الممثل الصيني) جاكي شان".

وفي وقت سابق، قالت شركة "نتفلكس"، في بيان، إن حلقة "منهاج" لن تتوفر في السعودية لكنها ستكون متاحة في بقية دول المنطقة، وفي موقع الشركة على "يوتيوب".

والحلقة كانت متاحة في السعودية منذ عرضها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسحبت فقط عند تلقي الشركة لشكوى من مسؤولين سعوديين وما خلص له محامي الشركة بأن الحلقة تتعارض مع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة.

وإثر ذلك وصفت محررة قسم الآراء العالمية في صحيفة في "واشنطن بوست"، كارين عطية، عبر تغريدة لها في موقع تويتر، رقابة نتفليكس بـ "عديمة الرحمة".

وأضافت متسائلة: "لماذا قالت نتفليكس على وجه السرعة إن هذه الخطوة جاءت بطلب قانوني من السعودية؟ خاصة بعد الأخذ بعين الاعتبار الجرائم الإلكترونية للسعودية؟ هل هدد السعوديون بحظر نتفليكس نهائيا في بلادهم إذا ما حذفت حلقة برنامج قانون باتريوت التي تناولت خاشقجي والسعودية؟".

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت الرياض تفسيرات متضاربة، أقرت بأنه تم قتل وتقطيع جثة الصحفي السعودي داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.