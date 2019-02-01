جمهور "مهند" على موعد اليوم مع فيلمه الجديد "أعمال منظمة"

يطل النجم التركي المحبوب كفانتش تاتليتوغ، الشهير عربيا باسم "مهند"، على محبيه الجمعة في دور السينما التركية، مع بدء عرض فلمه الجديد Organize İşler "أعمال منظمة"، وسط اهتمام كبير بشراء تذاكر العروض.

الفنان مهند، لم يشارك في الجزء الأول من الفيلم الذي صور في العام 2005، وتأجل مشروع تصوير الجزء الثاني لفترة طويلة، وهو من إخراج الفنان والمخرج المعروف يلماز أردوغان وبطولته أيضا.

ويعتبر الفيلم أحد أكبر الأعمال الإنتاجية في الفترة الأخيرة بالسينما التركية، لتعدد النجوم المشاركين فيه، بحسب صحيفة صباح التركية، ويلعب مهند فيه دور مصارع للديوك.

وتترقب أوساط السينما ومحبو الأفلام بدء عرض الفيلم، الذي يشارك في بطولته إضافة إلى مهند، كل من المخرج يلماز أردوغان والفنانة الكوميدية أزغي مولا، وبنسو سورال، ورضا قوجا أوغلو، وآخرين.

وفيلم "أعمال منظمة"، في جزئه الأول يتحدث عن عصابة تعمل على التخطيط بشكل جيد للاستيلاء على أموال الناس والأغنياء، بشكل غير شرعي إنما بخطط ذكية، قبل أن تقع في شر أعمالها، حيث قدم العمل في إطار كوميدي.

وحقق الفيلم نجاحا كبيرا في تركيا آنذاك، وبقي محفورا في تاريخ السينما، ويواصل الجزء الثاني من الفيلم الحديث عن الأعمال المنظمة في عمليات السطو، ولكن هذه المرة تسطو العصابة على "نازلي" ابنة زعيم العصابة المدعو "عاصم".

وفي تصريحات للفنان التركي مهند، قال إن "الفيلم عريق في تركيا، والتمثيل فيه أمر يدعو للسعادة والفخر، وشخصية ساروهان التي أجسدها هي شخصية عميقة يمكن أن تبدع في حال الاهتمام به، وبنفس الوقت شخص صعب".

ولفت إلى أن "البطولة التي يتقاسمها ساروهان مع عاصم، تتخللها تصادمات مضحكة مميزة، وأثناء التثميل سادت القهقهات على جو العمل، وفي بعض الأحياء كان يصعب عليهم التمثيل بسبب كثرة الضحك".

وتوقع أن يستمتع الناس بالعمل الذي يصف محتواه بـ"الجيد جدا"، وتضحكهم الأحداث فيه، شاكرا أسرة عمل الفيلم جميعا.

واشتهر مهند (35 عاما) في العالم العربي، بعد أن لعب عدة أدوار في عدة مسلسلات دبلجت للعربية، ولاقت استحسانا، منها مسلسلي "نور" و"العشق الممنوع".