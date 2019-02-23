الصين تكشف عن أول مذيعة أخبار آلية تعمل في الوكالة الرسمية

كشفت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن أول مذيعة أخبار تعمل بتقنية الذكاء الصناعي في العالم، لتنضم إلى نظرائها الذكور في الوكالة الرسمية.

وطورت الوكالة "المذيعة الافتراضية" شين خيومينغ بالتعاون مع شركة محرك البحث "سوغو"، وصاغ مطوروها خطابها وتصرفاتها استنادا إلى مذيعة الأخبار كوي منغ، قبل أن يتم الكشف عنها في شريط فيديو، الثلاثاء.

وتحاكي خيومينغ المذيعين الحقيقيين في حركاتها وأسلوب كلامها، وتبدو فعلا نابضة بالحياة بتفاصيل مثيرة للدهشة، مثل حركات الرموش واليدين أمام الكاميرا.

وكانت الوكالة الصينية قد كشفت عن زوج من المذيعين الآليين الذكور في نوفمبر الماضي، يعمل بالذكاء الصناعي، واحد يتحدث اللغة الإنجليزية والآخر الصينية.

وكشفت "شينخوا" سلسلة من التحديثات لمذيعها الآلي، مع توقعات بأن يغطي جلستين من المؤتمر السياسي المقرر في الصين خلال شهر مارس المقبل.

وفي حين أن الخطاب غالبا ما يكون نمطيا وتعبيرات الوجه محدودة، يتميز "المذيع الروبوت" بقدرته على العمل على مدار 24 ساعة، على عكس البشر.

يذكر أن نماذج المذيعين بتقنية الذكاء الصناعي لا تزال بحاجة إلى نصوص مكتوبة ومحررة بعناية من قبل البشر، لتوفير أفضل نسخة للقراءة.